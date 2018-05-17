24 Haziran seçimlerinde, HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medyadan bir mesaj yayınlayarak mal varlığını açıkladı.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı ve eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş mal varlığını açıkladı.

Demirtaş'ın açıklaması şöyle:

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin adaylara yaptığı mal varlıklarını açıklama çağrısı bana da ulaştı. Mal varlığımı açıklıyorum:

300 bin TL değerinde bir konut.

55 bin TL değerinde, 2013 model bir otomobil.

Yüzlerce kitap, binlerce mektup.

Ve bir diploma

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