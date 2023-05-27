Selahattin Demirtaş: Yarın son seçim olabilir

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim öncesi yaptığı paylaşımda ''Yarın kıyamet günü değil ama son seçim olabilir'' ifadelerine yer verdi.

ürkiye, cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için yarın sandık başına gidiyor. Bir tarafta Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan diğer tarafta ise Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu var.

"YARIN SON SEÇİM OLABİLİR"

50+1 zorunluluğuna bakılmaksızın en çok oyu alan adayın kazanacağı yarış öncesi Edirne F Tipi Cezaevi'nde 6,5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Demirtaş paylaşımında "Yarın dünyanın sonu değil ama demokrasinin de ekonominin de sonu olabilir. Yarın kıyamet günü değil ama son seçim olabilir. Türkiye'ye barış ve refah sözü veriyoruz; kardeş eli uzatıyoruz. Bu eli havada bırakmayın kardeşlerim. Kılıçdaroğlu'a oy verin, Türkiye nefes alsın" ifadelerine yer verdi.