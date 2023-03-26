Sinan Oğan 100 bin imza sayısına ulaştı

Muharrem İnce'nin ardından 100 bin imza toplayan ikinci aday Sinan Oğan oldu. Peki diğer adayların imza sayıları kaç oldu? İşte imza yarışında son durum...

Zafer Partisi liderliğinde kurulan Ata İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Sinan Oğan'ı aday olarak belirlemişti.

SİNAN OĞAN 100 BİN İMZAYA ULAŞTI

YSK'nın verilerine göre, Sinan Oğan 100 bin imzaya ulaştı. Sinan Oğan; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin ardından dördüncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Sinan Oğan, "Türk milletinin aziz evlatları, Bütün zorluklara rağmen 120.000 imza hedefine ulaşacağız inşallah. Bu adaletsiz düzende sakın ola 100.000’e ulaştık, artık imza atmamıza gerek yok demeyin zira bu zaferimizi elimizden almak için her şeyi yapacaklar. Yok imzalar mükerrer diyecekler, yok kenarı ıslanmış diyecekler yok bilmem ne diyecekler… O sebeple 120 bin sayısına ulaşana kadar devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin aziz evlatları,

Bütün zorluklara rağmen 120.000 imza hedefine ulaşacağız inşallah. Bu adaletsiz düzende sakın ola 100.000’e ulaştık, artık imza atmamıza gerek yok demeyin zira bu zaferimizi elimizden almak için her şeyi yapacaklar. Yok imzalar mükerrer diyecekler,… — Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) March 26, 2023





Doğu Perinçek ise 23 bin 773 imza ile ikinci sırada yer aldı.



Perinçek'ten sonra en fazla imzayı 2 bin 780 ile Yakup Türkal topladı.



22 Mart Çarşamba günü başlayan imza toplama süreci 27 Mart'ta sona erecek.

Diğer adayların imza sayıları:



Muharrem İnce 109 bin 741 imza sayısına ulaşarak aday olmaya hak kazandı.



Erkan Trükten: 1.940

Tevfik Ahmet Özal: 1.311

İrfan Uzun: 1.001

Halil Murat Ünver: 444

Hilmi Özden: 405

Davut Turan: 111