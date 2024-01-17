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''Sol''da kriz var! Erkan Baş'tan çok sert Komünist Başkan tepkisi

''Sol''da kriz var! Erkan Baş'tan çok sert Komünist Başkan tepkisi
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Türkiye'nin "Komünist Başkan" olarak tanıdığı Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Kadıköy'den Belediye Başkan adayı olmasına ilişkin TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kendi belediye başkan adaylarını belirleyeceklerini açıkladı.

Baş, bu kararı, Türkiye Komünist Partisi ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun Kadıköy'de Fatih Mehmet Maçoğlu'nu 'Kadıköy Halk Dayanışması Adayı' olarak gösterme kararına tepki olarak dile getirdi.

Maçoğlu, yerel seçimlerde Kadıköy Belediye Başkan Adayı olarak açıklanmıştı.

Gazete Duvar yazarı Atilla Özsever'e konuşan Erkan Baş, kendilerine bu konuda hiçbir şekilde danışılmadığını ve görüşlerinin alınmadığını ifade etti. Baş, konuyla ilgili olarak, "Bize herhangi bir şey sorulmadı. Telefonla bile nezaketen görüşümüz alınmadı. Daha önce Hatay’ın Defne ilçesi belediye başkanlığı için de aynı şeyi yaptılar. Ön almak istiyorlar, Maçoğlu’na karşı değiliz ama yaptıkları hiç şık değil" şeklinde konuştu.

Baş, "Kadıköy’de biz de kendi adayımızı çıkaracağız" diyerek, Parti Meclisi'nin hafta sonu yapılacak toplantısında adaylarını belirleyeceklerini belirtti. Bu açıklama, TİP'in Kadıköy ilçesinde kendi adayını çıkararak seçimlere katılma kararlılığını ortaya koydu.

 

Etiketler erkan baş fatih mehmet maçoğlu sol tip tkp
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