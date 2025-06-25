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Son erken seçim anketinde de iktidar el değiştiriyor, zirvedeki fark büyüyor

Son erken seçim anketinde de iktidar el değiştiriyor, zirvedeki fark büyüyor
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CHP'nin Türkiye'nin birinci parti olarak çıktığı yerel seçimlerden bu yana yapılan seçim anketlerine bir yenisi daha eklendi.... Son anket sonuçlarında da Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP'nin oy kaybı damgasını vurdu...

Ankara Araştırma (ANK-AR), 20-23 Haziran arasındaki son anket verilerini paylaştı. 28 il, 59 ilçede yapılan anket çalışmasına katılan katılımcılara ‘Yarın Milletvekili Genel Seçimi Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?’ başlıklı soru yöneltildi. 

Son yapılan ankette kararsızlar dağıtılınca CHP yüzde 34,6 oy oranına ulaşırken, AK Parti yüzde 29,4’de kaldı.

CHP ile AK Parti ile arasındaki fark 5 puanı aşarken, DEM Parti de yüzde 9,3 ile üçüncü sırada yer aldı.

İktidar ortağı MHP ise 7,6 puan ile seçim barajını 0,6 puanla aşabildi. 

MHP'yi 6,2 puan ile Zafer Partisi takip ederken, İYİ Parti yüzde 3,9, YRP ise 3,3 oy alabildi.

CHP'nin Türkiye'nin birinci parti olarak çıktığı yerel seçimlerden bu yana yapılan seçim anketlerine bir yenisi daha eklendi.... Son anket sonuçlarında da Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP'nin oy kaybı damgasını vurdu...

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