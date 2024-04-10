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Soyadı düzenlemesi Meclis'e geliyor

Soyadı düzenlemesi Meclis'e geliyor
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9. Yargı Paketi, bayram tatili sonrası Meclis gündemine gelecek. Pakette, kadınların soyadı hakkına ilişkin düzenleme de yer alıyor.

Adalet Bakanlığı, hazırlanan 9. yargı paketini bayram sonrası Meclis gündemine sunacak. 

Paketin öncelikli maddelerinden biri, cezasızlık algısının kırılmasına yönelik düzenleme olacak. Bu doğrultuda, denetimli serbestliğin cezayla orantılı hale getirilmesi öngörülüyor.

Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.

SOYADI DÜZENLEMESİ YAPILACAK

Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.

İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.

HAKİM VE SAVCILARIN TERFİ SİSTEMİ GÜNCELLENECEK

Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.

Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.

Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.

Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.  

Etiketler soyadı düzenlemesi meclis yargı paketi
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