Süleyman Soylu'dan HDP'li vekil için çok sert sözler: Terörist milletvekili
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Milletvekili Alican Önlü’nün polise saldırdığı görüntülerle ilgili çok sert bir açıklamada bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Milletvekili Alican Önlü’nün polise saldırdığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Soylu paylaşımında “Sayın Kılıçdaroğlu; Terörist Mv. Alican Önlü'nün, terörist cenazesine katılmasını önlemek isteyen Polise saldırısına siz ve arkadaşlarınız ses çıkarmadınız. Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz. Trollükle bu işler olmaz Kılıçdaroğlu” ifadelerine yer verdi.
İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı;
Sayın Kılıçdaroğlu;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 16, 2022
Terörist Mv. Alican Önlü'nün, terörist cenazesine katılmasını önlemek isteyen Polise saldırısına siz ve arkadaşlarınız ses çıkarmadınız.
Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz.
Trollükle bu işler olmaz Kılıçdaroğlu pic.twitter.com/nFTdFekWEJ
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