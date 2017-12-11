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  4. 11 Aralık 2017 15:35

TBMM Başkanı Kahraman: ''ABD fitilini ateşledi''

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, ABD'nin Kudüs kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Kahraman: ''ABD fitilini ateşledi''
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "ABD tarafından geçen hafta atılan adım İsrail'in hukuksuz, tek yanlı, oldubitti şeklindeki kararlarını onaylayıp, Ortadoğu'da yeni bir çatışmanın fitilini ateşlemiştir" dedi.
 
TBMM Genel Kurulu, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın  tümü üzerindeki görüşmeler için TBMM Başkanı Kahraman başkanlığında toplandı. Kahraman, birleşimi açtıktan sonra, ABD'nin, Kudüs'ü İsrail'in  başkenti olarak tanımasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen hafta bölgede ve dünyada derin  çalkantılara sebep olacak karar açıkladığını anımsatan Kahraman, "Dünyanın  çeşitli yerlerinde, bölgemizde çatışmalar, çalkantılar devam ederken alınan hukuk  dışı bu karar, insanlığın barışını dinamitlemek demek olacaktır." diye konuştu.  Kahraman, Kudüs'ün Müslümanlar, Yahudiler ve Hıristiyanlar için kutsal  bir şehir ve üç dinin de kutsal merkezi olduğunu vurgulayarak, Kudüs'te halen  Yahudiler, Müslümanlar ve Hıristiyanların birlikte yaşadığını anımsattı.

 TBMM Başkanı Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birleşmiş Milletler (BM), 1947 yılından itibaren aldığı kararlarda  Kudüs'ün İsrail hakimiyeti altında bulunmasını kabul etmemiştir. Aynı şekilde,  1967 yılında Doğu Kudüs'ü işgal etmesinden sonra da İsrail'e, Kudüs'ün statüsünü  değiştirecek girişimlerde bulunmaması çağrısı yapmıştır. BM Güvenlik Konseyi,  İsrail Devleti'nin 1980 yılında Doğu Kudüs'ü ilhak ettiğini ilan etmesi üzerine,  kınama kararı almış ve İsrail'in aldığı tüm kararların yok hükmünde olduğunu  belirtmiştir. ABD tarafından geçen hafta atılan adım, İsrail'in hukuksuz, tek  yanlı, oldubitti şeklindeki kararlarını onaylayıp, Ortadoğu'da yeni bir  çatışmanın fitilini ateşlemiştir.

 İsrail Devleti'nin kuruluşundan itibaren barışa hasret kalan  Ortadoğu'da çıkacak yeni bir çatışma, hiçbir devletin ve milletin çıkarına hizmet  etmeyecektir. Toplumlar arasında öfke patlamasına yol açacak, kin ve nefreti  körükleyecek kararlar, insanlığın ortak geleceğini tehdit edecek sonuçlar  doğuracaktır. Ortadoğu’ya barış ve huzurun gelmesi, Filistin meselesinin  hakkaniyet temelinde çözümünden geçmektedir. Filistin halkının varlığını ve  çıkarlarını yok sayan işgal ve istilaya bir an önce son verilmelidir."

'MECLİS FİLİSTİN HALKININ AYININDA OLDUĞUNU BİLDİRDİ'

Kahraman, millet ve devlet olarak Filistinlilerin yanında olduklarını  her zeminde ifade ettiklerini ve etmeye de devam edeceklerini söyleyerek, TBMM  Genel Kurulunun, 6 Aralık 2017 tarihinde yayımladığı; AK Parti, CHP, HDP ve MHP  Meclis Grup başkanvekillerinin imzaladığı ortak bildiriyle, Filistin halkının  yanında olduğunu beyan ettiğini ve milletin hissiyatına tercüman olduğunu  bildirdi.

Bildiride, "Halen Filistin sorununu çözmek için gösterilen barışçıl  çabalar, bu girişim karşısında muhakkak büyük darbe alacak, Ortadoğu'da bir dizi  istikrarsızlık yaşanacaktır. İsrail ve Filistin arasında adil, kalıcı, dengeli,  tarihi ve manevi haklara riayet eden bir barış gerçekleşmeden insanlığın huzur ve  selamete ulaşmasının mümkün olmayacağı unutulmamalıdır" denildiğini ifade eden  Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar ve çağrılarla  uluslararası karar organlarını harekete geçirmeye çalıştığını söyledi.  İsmail Kahraman, siyasi partilerin genel başkanlarının,  açıklamalarıyla milletin hassasiyetini ortaya koyduklarını ve tepkilerini en  kararlı şekilde dile getirdiklerini kaydetti.

Kahraman, şöyle konuştu:   "Bu yıl kasım ayında, başkanlığını TBMM Başkanı olarak devraldığımız,  42 ülkenin üye, 20 ülkenin gözlemci olduğu Asya Parlamenterler Asamblesi (APA)  tarafından yayımlanan bildiride, Amerika Birleşik Devletleri tarafından alınan  kararın, gerek vicdan gerekse tarih önünde hükümsüz olduğu belirtilmiş ve 'Asya  Parlamenter Asamblesi olarak bu gayri hukuki açıklamayı kınıyor ve reddediyoruz.

Filistin halkının hürriyet azmini ve milli iradesini temsil eden Filistin  Devleti'ni henüz tanımamış olan ülkelere son gelişmeler karşısında artık zaruri  hale gelen bu adımı bir an önce atmaları çağrısında bulunuyoruz' denilmiştir.   Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesinin 7. Genel Kurulu, 8  Aralık Cuma günü, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yapıldı.

Türkiye, Azerbaycan,  Kazakistan ve Kırgızistan’ın üye olduğu, Macaristan’ın gözlemci ülke,  Özbekistan’ın da onur üyesi statüsü ile katıldığı toplantı sonunda Meclis  Başkanları olarak yayımladığımız ortak bildiride 'TÜRKPA üyesi ülkeler, Birleşmiş  Milletler kararlarında yer aldığı şekliyle, Kudüs’ün yasal statüsünün devamını  desteklerken, Ortadoğu’da uluslararası hukuka dayalı bir anlaşmaya bağlılıklarını  teyit etmektedir' denilerek, Filistinli kardeşlerimizle dayanışma içinde  olduğumuz beyan edilmiştir. BM Güvenlik Konseyinin önceki gün yaptığı toplantıda  aldığı kararla da daha önceki kararlarını teyit etmiştir."

"İSRAİL'İN İŞGALCİ SİYASETİ KARŞISINDA CAYDIRICI KARAR ALIP..."

 Kahraman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı ile "Kudüs" gündemiyle iki  gün sonra İstanbul’da toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatına üye 57 ülkeden de  beklentilerinin; İsrail’in istilacı, işgalci, yayılmacı, çatışmacı, saldırgan  siyaseti karşısında caydırıcı karar alıp, birlik içinde bir duruş sergilemeleri  olduğunu söyledi. Mehmet Akif İnan’ın şiirindeki, "Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde, bir  çocuk gibiydi ve ağlıyordu, varıp eşiğine alnımı koydum, sanki bir yeraltı nehri  çağlıyordu, gözlerim yollarda bekler dururum, nerde kardeşlerim diyordu bir ses,  ilk kıblesi benim ulu Nebinin unuttu mu bunu acaba herkes." dizelerini okuyan  Kahraman, bölgede ve dünyada sağduyu ile barışın hakim olmasını diledi. İsmail Kahraman, "Binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan savaş ve  çatışmaları teşvik eden yanlış kararlardan bir an önce dönülmesini temenni  ediyorum." dedi.

'FAALİYET KİTABINI VEKİLLERE GÖNDERECEĞİM' 

Milletvekillerinin teveccühü ile 26. Dönemin 2. Devresi için yeniden  TBMM Başkanlığına seçildiğini anımsatan Kahraman, sözlerini şöyle tamamladı:  "Başkanlık görevini yüklendiğim günden itibaren tarafsızlık ve  hakkaniyet ölçülerinden sapmadan görevimi yerine getirmenin gayreti içerisinde  oldum. Uygulamalarımda ve verdiğim kararlarda anayasa, kanunlar ve içtüzük  hükümlerini esas aldım. Önümüzdeki devrede de aynı itina ile çalışmamı  sürdüreceğim. Bu vesileyle 26. Dönemin 1. Devresinde yaptığımız çalışmaları ve  temsil görevimle ilgili faaliyetleri rapor haline getirip dikkatinize sunmak  istedim. Bu gaye ile hazırlattığım faaliyet kitabını siz değerli  milletvekillerinin dikkatine sunacağım. 22 Aralık 2017 Cuma günü sona erecek  şekilde planladığımız görüşmelerimizin TBMM'nin mehabetine yaraşır bir olgunluk  içinde geçmesini temenni ediyorum."  TBMM Başkanı Kahraman, birleşimi açtıktan hemen sonra Başbakan Binali  Yıldırım, AK Parti milletvekillerinin alkışlarıyla salona girdi.  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise İsmail Kahraman konuşurken  salona girerek, CHP Grubunun ön sırasındaki yerini aldı.

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