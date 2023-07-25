TBMM’de Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM kulisinde 22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz'ün yumruklu saldırısına uğradı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e, Meclis kulisinde yumruklu saldırı gerçekleşti. 22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz'ün, CHP'li Mustafa Sarıgül'e TBMM kulislerinde yumruk attığı öğrenildi.

Tüysüz 2005 yılında İstanbul İl Başkanı Şinasi Öktem'i yumrukladığı ve kurultay salonuna silahla geldiği gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevkedilmişti.

Tüysüz bu nedenle partisinden istifa etmişti. Tüysüz, kurultay sürecinde Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ü desteklemiş, Sarıgül'ün, Mersin mitingine katıldığı için hakkında kınama kararı verilmişti.

Sarıgül'den ilk açıklama:

" Şimdi daha sonra öğrendiğim geçmiş dönem bir milletvekili ile yanıma yaklaşarak hiç bilmediğim konularla ilgili bana birtakım sorular sordu ben de sizi tanımıyorum. Burası bunun yeri değil dedim. Ve onun üzerine oradan uzaklaştım. Kendisi de ileri geri konuşmaya devam etti. Tabii ki yüce parlamentoda bunların olması konuşulması hoş bir şey değil. Bugün Türkiye'nin gündeminde olağanüstü bir seçim varken, böylesine bir talihsiz olayla karşı karşıya kalmak beni gerçekten son derece üzmüştür. Yüce parlamento çatısı altında hak harama mücadelesi vermek, bir konuşma yapmanın yeri ve zamanının olması lazım daha sonra bir arkadaşımızın nerede ne konuşacağını bilmemesini gerçekten büyük bir üzüntüyle karşılıyorum. Her zaman barıştan yana sevgiden yana hak arayan insanların yanında olan bir arkadaşınız olarak yüce parlamentoda böylesine bir olayın tecelli etmesi doğru değildir. "

Sözcü TV muhabiri Aslı Kurtuluş Mutlu canlı yayında Meclis’teki yumruklu saldırı olayını şu sözlerle anlattı:

Mustafa Sarıgül’ün odasına doğru hareket ederken o sırada Turan Tüysüz’le denk geldik kendisi sanırım farklı bir noktaya doğru gidiyordu Meclis’ten ama yine o şeref holünün olduğu noktadan geçti orası da basın mensuplarının ve herkesin olduğu bir nokta. Belki de oradan kendisinin çıkması da bir tercih olabilir. Başka bir noktadan da çıkabilir normalde. Sonrasında kendisine ne oldu siz yumruk mu attınız Mustafa Sarıgül’e diye sorduk. ‘Arkadaşlar lütfen’ şeklinde bir söz söyleyerek cevap vermeden ilerlemeye çalışırken sonrasında tekrar yumruk attınız mı? Yanlış bir bilgi vermek istemeyiz şeklinde sorduğumuzda ‘yumruk yok’ dedi. Ama burada basın mensubu arkadaşlarımız o anı gördü. Ben de zaten son anını görmüştüm. Aslında Mustafa Sarıgül’ün kendileri ile yürümeye çalıştığı o anı gördüm kendi gözlemim olarak onu aktarabilirim. Ancak yine sorduğumuzda kaçındı ve sadece bize dedi ki ‘yumruk yok’ dedi. Tüysüz’ün hafif bir tebessüm olsa da yüzünde sinirli de görünüyordu Meclis’ten çıkarken onu da belirtmiş olalım. İkilinin arasında önceki dönemde bir tartışma yaşandığı da aslında bilgiler arasında. Öncesinde bir telefon bir montaj iddiaları ile ilgili aralarında bir sorun olduğunu biliyoruz. Belki de o olaydan sonra bugün ilk kez karşılaştılar ancak aralarında ne olduğunu kesin olarak bilmiyoruz. Turan Tüysüz’e sorduk kendisi gülümseyerek sadece ‘yumruk yok’ yanıtını verdi ve diğer sorularımıza cevap vermeden gitti.