Türkçülerden Sinan Oğan'ın kararına tepki

Sinan Oğan'ın ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleyeceğini açıklamasının ardından milliyetçi gruplar tepki gösterdi.

14 Mayıs'taki seçimlerde yüzde 5 oy oranına ulaşan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı.

Bugün Ankara'da yaptığı toplantında Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini söyledi.

Oğan'ın açıklamasının ardından milliyetçi gruplardan tepkiler gecikmedi. Türküz, Türkçüyüz ve Atatürkçüyüz (TTA) isimli grup, Twitter'dan açıklama yaparak "Sinan Oğan, Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı! BİZ ERDOĞAN'I DESTEKLEMİYORUZ! Hiçbir zaman "Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız." diyen Erdoğan'ı desteklemeyiz!" dedi.