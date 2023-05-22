  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Türkçülerden Sinan Oğan'ın kararına tepki

Türkçülerden Sinan Oğan'ın kararına tepki

Türkçülerden Sinan Oğan'ın kararına tepki
Güncelleme:

Sinan Oğan'ın ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleyeceğini açıklamasının ardından milliyetçi gruplar tepki gösterdi.

14 Mayıs'taki seçimlerde yüzde 5 oy oranına ulaşan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. 

Bugün Ankara'da yaptığı toplantında Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini söyledi. 

Oğan'ın açıklamasının ardından milliyetçi gruplardan tepkiler gecikmedi. Türküz, Türkçüyüz ve Atatürkçüyüz (TTA) isimli grup, Twitter'dan açıklama yaparak "Sinan Oğan, Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı! BİZ ERDOĞAN'I DESTEKLEMİYORUZ! Hiçbir zaman "Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız." diyen Erdoğan'ı desteklemeyiz!" dedi. 

Etiketler sinan oğan destek türkçü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2'nci tur haftasında Dolar ve Euro'dan rekor üstüne rekor
İslam Memiş'ten 2'nci tur öncesi yatırımcılara kritik uyarı
Bankada parası olanlara müjde!
Döviz satışına bir sınır daha
Fenerbahçe'de büyük operasyon: En az 8 isimle yollar ayrılıyor
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Sinan Oğan 2'nci tur kararını açıkladı: Erdoğan'ı destekliyoruz
Güzel oyuncuya bikinisi küçük geldi; sosyal medya yıkıldı
Ajda Pekkan lüks villasını sonunda sattı! Dudak uçuklatan rakam
Hibe desteğiyle başladı! Yılda 5 bin tane üretip, paraya para demiyor