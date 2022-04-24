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Türkiye'nin Sesi Partisi’nin yeni logosu belli oldu

Türkiye'nin Sesi Partisi’nin yeni logosu belli oldu

Ayhan Bilgen öncülüğünde kurulan Türkiye’nin Sesi Partisi’nin (SES) yeni logosu belli oldu.

HDP'den istifa eden Ayhan Bilgen öncülüğünde kurulan Türkiye’nin Sesi Partisi ile Demokratik Sol Parti'yi karşı karşıya getiren “ak güvercinli” logo gitti, 'altın çağ' logosu geldi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) DSP’nin itirazını oy çokluğu ile kabul etmesi sonrası parti logosunu değiştireceklerini açıklayan Ayhan Bilgen, hafta sonu yapılan toplantıda karar verilen yeni logoyu kamuoyuna duyurdu. Bilgen, yeni parti logosunu sosyal medya hesabından “Her dem yeniden doğarız” ifadeleriyle paylaştı.

SES’İN LOGOSU İLE ALTIN ÇAĞ PARTİSİ’NİN LOGOSU AYNI
Türkiye’nin Sesi Partisi’ni DSP ile karşı karşıya getiren logo krizinin ardından Ayhan Bilgen’in açıkladığı yeni parti logosunun bu kez de Türkiye Altın Çağ Partisi'yle birebir aynı olması dikkat çekti.

Ancak Ayhan Bilgen, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda Altın Çağ Partisi yetkililerinden birlikte hareket etme konusunda teklif aldıklarını ve ilerleyen süreçte birleşeceklerini söylemişti.

 

Etiketler Türkiye'nin Sesi Partisi TSP SES Ayhan Bilgen partinin yeni logosu
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