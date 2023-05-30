Ümit Özdağ'dan yeni ittifak açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdiği basın toplantısında "Biz Zafer Partisi olarak tabii ki Türk milletinin menfaatini ilkeler zemininde temsil edecek ittifaklara bundan sonra da açığız" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında bugün gazetecilerle bir araya gelerek seçim sürecini ve sonuçlarını değerlendirdi. Partisinin oy oranının yüzde 2.2'ye denk geldiğini ifade eden Özdağ, "Almış olduğumuz oy bizi tatmin etmedi" dedi. İkinci turda ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın aldığı oyun Kemal Kılıçdaroğlu'na gittiğini ifade eden Özdağ, "Biz Zafer Partisi olarak tabii ki Türk milletinin menfaatini ilkeler zemininde temsil edecek ittifaklara bundan sonra da açığız" diye konuştu.



Özdağ'ın açıklamasından satır başları:

"Erdoğan seçimi yabancı ithal seçmenle kazanmıştır. Zafer Partisi Erdoğan'ı tebrik etmeme konusunda kararlıdır. Partimiz 1 milyon 579 bin 119 oy ile yüzde 2.2'de kaldı.

Zafer Partisi'ne uygulanan büyük medya ambargosu sonucunda almış olduğumuz oy bizi tatmin etmedi. Partimizin seçim bütçesinin düşük olması oylarımızın düşük olmasının bir başka sebebi. Zafer Partisi'nin aldığı oylar bizi mutlu etmemekle birlikte politik açısından önemli olduğunu görüyoruz.

Kılıçdaroğlu ve Kurtulmuş ile görüşmeler gerçekleştirdik. 13 milyon sığınmacı ve kaçak konusunda muhataplarımızı anlamak istedik. Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi'nin Anadolu projesini kabul etti. Kurtulmuş ise 'Siz destek verin biz hallederiz' dedi. Ben de gülerek 'Siz sığınmacıların geri dönüş politikasını gerçekleştiremezsiniz' dedim. 'Dönüşü, Zafer Partisi olarak biz yönetirsek olur' dedim. Bakanlık istendi şeklinde yorumlar yapıldı, ne bekliyordunuz. Türkiye'deki örtülü işgali durdurmak için görev istedik. Sizin böyle bir niyetiniz olmadığı için sizinle birlikte olmadık.

Kılıçdaroğlu ile ikinci kez görüştük. Kimsenin Anayasa'nın ilk 4 maddesini tartışmamasını ve terörle mücadelenin önemini vurguladık. Bu kapsamdaki protokolü Kılıçdaroğlu ile imzaladık.

"OĞAN'IN OYLARI KILIÇDAROĞLU'NA GİTTİ"

İkinci turda Oğan'ın oylarının büyük bölümünün Kılıçdaroğlu'na geldiğini gördük. Millet İttifakı'nda bazı müdahalelerden dolayı Zafer Partisi'nin Kılıçdaroğlu'na desteği sınırlandırıldı.

Bu seçim sonucu bizlere göstermiştir ki vatandaşlık alan yabancılar bu seçimin kaderini belirlemiştir. Vatandaşlık alanların 10 yıl süreyle oy kullanmaması için çalışma yaptık, destek verilmedi.

"TÜRKİYE MODERN KAPİTÜLASYONLAR DÖNEMİNE GİRMİŞTİR"

Seçim sonuçlarının kazananı olan Erdoğan için bu galibiyet bir Pirus zaferidir. Ancak üzülerek söylüyorum ki Erdoğan, ekonomik sorunlardan Türkiye'yi kurtaramayacaktır. Türkiye modern kapitülasyonlar dönemine girmiştir. AK Parti hükümeti Türk milletini kendi toprağında kiracı yapmıştır. AK Parti'nin ekonomik yıkımı sürerken Araplara vatandaşlık verme devam edecek, vatanımızın işgali sürecekti.

Artık ne küresel güçlerin ne de Türk siyasi unsurların yok sayamayacağı Zafer Partisi vardır. Türkiye'nin göçmenistan olmaması için sizleri Zafer Partisi'ne davet ediyorum.

"EKONOMİK ENKAZI KALDIRMA GÖREVİ ŞİMDİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DA"

Eğer CHP ile imzalamış olduğumuz protokoldeki hususlar bundan 3 ay önce ortaya konulmuş olsaydı, Zafer Partisi'nin Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmasındaki rol ortaya konmuş olsaydı, Millet İttifakı'ndaki bazı unsurlar Kemal Bey'i baskı altına almasaydı sonuç farklı olabilirdi. Bu seçim kazanılmayacak bir seçim değildi. Erdoğan'ın bugün oluşturabildiği çoğunluğun büyük bölümü Türk vatandaş olmakla birlikte yabancılara dayanmaktadır, bu da yüzde 2'dir. Kimse bunla seçim kazandım demesin, bu Pirus zaferidir. Ekonomik enkazı kaldırma görevi şimdi Recep Tayyip Erdoğan'da.

İTTİFAK MESAJI

Siyaset ittifaklar sanatıdır tabii ki. Ama bu ittifakların rant ittifakı değil, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi ve Türk milletinin menfaatleri zemininde yapılan ittifaklar olması gerekir. Biz Zafer Partisi olarak tabii ki Türk milletinin menfaatini ilkeler zemininde temsil edecek ittifaklara bundan sonra da açığız."