Vehbi Orakçı Beylikdüzü için aday adayı oldu

Bugün Beylikdüzü’nün geleceğine hizmet etme adına, imza atacağımız sürecin başlangıcı olduğunu söyleyen Vehbi Orakçı, “ Bizim hayat felsefemiz halka hizmet için özveri, gayret ve tevazu ile insanımıza her noktada ulaşmak. 2004-2009 döneminde beldeden ilçeye geçiş sürecinde kaymakamlığından müftülüğüne, gençlik ve spor müdürlüğünden sağlık müdürlüğü’ne kadar her kurumun binasını, aracını ve altyapısını oluşturduk ve belediyemizi kurduk. Beylikdüzü Kurucu Belediye Başkanı olarak vizyonumuzu her geçen genişlettik ve hep bir adım ötesi için çalıştık. Hamd olsun ki ilçemizde “Beylikdüzü’nü Beylikdüzü yapan adam” olarak anılıyoruz. Bu bizim için bir şereftir” dedi.

"Gücümüzü Halk İçin Harcayacağız"

Beylikdüzü için kimi zaman işçi kimi zaman öğretmen olarak çalıştığını söyleyen Orakçı, “Beylikdüzü’nün marka olabilmesi için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Hamd olsun ki bize yapılan haksızlıklara karşı halkımızın duası ve sevgisi sayesinde 10 yıl sonra aynı teveccühü görüyoruz. Belediye Başkanlığımız döneminde yaptığımız 136 önemli projemize imza attık. Yeniden diğer projelerimizi tamamlamak üzere yerel seçimleri bekliyoruz. Gücümüz siyaset kurumunu kendi çıkarımız veya birilerinin çıkarı için değil; işçisinden kadınına, memurdan çocuklara kadar bu ilçenin tüm paydaşlarına hizmet etmek için kullanmaktır” dedi.

Eğitimini 11 yıl boyunca yatılı okullarda ve burslu okuyup tamamlayan ve 26 yıl önce Yüksek Mühendis olarak kurduğu Marmara Mühendislik ve Yapı A.Ş ile yüzlerce projeye imza atan Vehbi Orakçı, binlerce insana istihdam sağladı. Orakçı, Vakıf geleneğini sürdürmek üzere kurduğu AREV Vakfı ile birçok projeye imza atarak, çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yurtiçi ve yurt dışında farklı yatırımlara imza atan Orakçı; Okullar, Camiler, Sağlık Ocakları, Spor Salonları, Parklar, Yollar, Halk Pazarları, Sosyal Hizmetler, Kültür Merkezi ve Yurtlardan oluşan 136 eseri de halkın hizmetine sundu.