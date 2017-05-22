Yıldırım: Rusya ile domates dışında her konuda anlaştık

Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan ziyaretinden önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada "Bu yıl, Gürcistan ile diplomatik ilişkilerimizin kurulmasının 25. yıl dönümü. O tarihten bu tarafa Gürcistan ile ulaştırmadan enerjiye, kültürden eğitime, her alanda iş birliğimizi ileri seviyeye taşıyarak, ileri stratejik ortaklık düzeyine ulaştırdık. Serbest ticaret anlaşmasını imzaladığımız 2007 yılından bu tarafa da 10 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı durumundayız." dedi.

"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, artık bitirilme aşamasına gelmiştir"

Başbakan Yıldırım, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, artık bitirilme aşamasına gelmiştir. Bu yıl bitmeden inşallah bu hatta tren çalıştırmaya başlayacağız. Böylece geçtiğimiz hafta Çin'de yapılan Orta Koridor Bir Yol Bir Kuşak Projesi'nin önemli bir halkasını, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan olarak tamamlamış oluyoruz." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Gürcistan'a hareketinden önce soruları cevaplandırdı. Yıldırım Rusya ile domates dışında her konuda anlaşma sağlandığını açıkladı.

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