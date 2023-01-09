YSK Temsilcisi Öztürk: ''Erdoğan 3. kez aday olamaz''

İYİ Parti YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı için aldığı mazbatalara bakılması gerektiğini söyledi. Öztürk, "Yasaya bir ek madde koyabilirlerdi, o zaman tartışma çıkmazdı" dedi.

İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına aday olmasının Anayasal olarak mümkün olmadığını söyledi.

Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel'in sorularını yanıtlayan Öztürk, "Yasaya bir ek madde koyabilirlerdi, o zaman tartışma çıkmazdı" dedi.

Öztürk konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Anayasada, madde 116’da cumhurbaşkanının seçimleri yenilemesi söz konusu. Bu yetki sadece cumhurbaşkanlığı seçimini kapsamıyor. Madde metnindeki ‘Meclis seçimi ile cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır’ ibaresi cumhurbaşkanının fesih yetkisini açıkça ortaya koyuyor. Bu durumda vaktinden önce bir seçim için iktidarın söyleminin aksine cumhurbaşkanı Meclis’i feshedecek.

Her hukukçunun kendine göre bir görüşü var ama bana göre net olan bir şey bu. YSK’den nasıl bir karar çıkacağını az çok tahmin ediyorum. Bunu söylemek acı verici.

Cumhurbaşkanının aldığı mazbatalara bakmamız lazım. Acele ile yasa değişikliği yapıldı. Bir ek madde konabilirdi. “Bir önceki dönem sayılmaz” veya “Bu tarihten sonraki ilk dönemidir” denebilirdi ama bu yapılmadı. Bunu koysalardı tartışmazdık. Bir önceki seçimde de Meclis değil halk tarafından seçildi. Sistem değişikliği olmadan önceki seçimde de halkın seçtiği cumhurbaşkanıydı. Yani üçüncü kez aday olamaz."

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