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Polonya, Çekya ve Slovenya'dan flaş adım: Kiev'e gidiyorlar

Polonya, Çekya ve Slovenya'dan flaş adım: Kiev'e gidiyorlar

Ukrayna'ya bugün işgalin başlangıcından bu yana en üst düzey ziyaret gerçekleşiyor. Çekya, Polonya ve Slovenya başbakanları Kiev'de Zelenskiy ile buluşacak.

Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanları bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gidiyor. Çekya Başbakanı Petr Fiala, iki mevkidaşıyla birlikte Avrupa Birliği'ni temsilen Kiev'i ziyaret edeceklerini açıkladı.

Etiketler ukrayna polonya çekya
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