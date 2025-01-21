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Prof. Dr. Celal Şengör: ''Neşet Ertaş'ı tanımıyorum''

Prof. Dr. Celal Şengör: ''Neşet Ertaş'ı tanımıyorum''
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Prof. Dr. Celal Şengör, canlı yayında Neşet Ertaş'ı dinleyip dinlemediği sorulduğunda Neşet Ertaş'ı taımadığını söyledi.

Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir canlı yayında Neşet Ertaş'ı tanımadığını söyledi.

Program esnasında Şengör, Rumeli türküleri dinlemeyi sevdiğini söylediği esnada moderatörün "Hiç Neşet Ertaş dinlemediniz mi?" sorusunu "Tanımıyorum, adını duymadım. Dürüst olmak lazım"şeklinde yanıtladı.

Celal Şengör'ün Neşet Ertaş'ı tanımadığını söylemesi ise sosyal medyada büyük tepkiye sebep oldu.

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Etiketler prof. dr. celal şengör neşat ertaş
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