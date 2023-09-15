Prof. Dr. Ercan İstanbul, İzmir ve Mersin'in deprem riskini açıkladı

Bir süredir sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye genelinde büyük deprem beklediği illerin listesini yayınlayan ünlü jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan bu sefer de İstanbul, İzmir ve Mersin'in deprem riskini paylaştı.

Ünlü Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, illerin deprem risk haritasını alfabetik sıraya göre paylaşmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden şehirlerdeki gerçekleşebilecek deprem büyüklüklerini alfabetik şekilde sıralayan Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul, İzmir ve Mersin'in ( İçel ) deprem riskini paylaştı.

Daha önce 37 ili değerlendiren Ercan, bu kez de İçel, İstanbul ve İzmir'in deprem olasılıklarını paylaştı. Ercan, 6.5 büyüklüğünden küçük olan illerde büyük deprem beklenmediğini belirterek, paylaşımlarının buna göre okunması gerektiğini dikkat çekti.

Mersin mi, İçel mi ?

1924 yılında Mersin Adıyla Vilayet olmuş, 1933 yılında da Merkezi Silifke olan İçel ile birleştirilerek İçel adını almıştır. 28 Haziran 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4764 sayılı Kanunla İl'in ismi yeniden Mersin olmuştur.

Ercan'ın paylaşımı şöyle:

"Şu illerde gelecekte görülebilecek en büyük deprem büyüklüğü; İçel; <M6,5 İstanbul(K.Marmara); M6,4-M6,7(İstanbul kolu), M7,0-7,2.(Tekirdağ kolu), İzmir M7,3. Üç ilde de ivedi büyük deprem belirtisi yok."

Prof. Dr. Ercan'ın daha önce paylaştığı illerdeki deprem beklentileri ise şöyle :

Adana: 7.1

Adıyaman: 6.9

Afyon: 6.9

Ağrı: 7.5

Aksaray: 6.5

Amasya: 7.3

Ankara: 6.6

Antalya: 7.0

Ardahan: 6.5

Artvin: 6.5

Aydın: 7.3

Bartın: 6.7

Batman: 6.5'den küçük

Bayburt: 6.5'den küçük

Bilecik: 6.5'den küçük

Bingöl: 7.2

Bitlis: 6.5

Bolu: 7.5

Burdur: 7.0

Bursa: 7.1

Çankırı 7

Çanakkale 7,5

Çorum 7,1

Denizli 7

Diyarbakır 7

Düzce 7,3

Edirne 6,5

Elazığ 6,7

Eskişehir 6,6

Antep: 7.8

Giresun: 6.0'dan küçük

Gümüşhane: 6.0'dan küçük

Hakkari: 7.2

Hatay: 7.3