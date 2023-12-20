Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile eski Bakan Nebati birbirine girdi

Türkiye'nin önde gelen ekonomistlerinden Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı. Demirtaş'a Nebati'den çok sert bir tepki geldi. İkili arasında karşılıklı paylaşımlarda eski Bakan Nebati "böyle alçakça yalan söyleyen hoca kılıklı insanları görmek midemi bulandırıyor" dedi. Prof. Dr. Demirtaş'ın ise yanıtı çok daha ağır oldu.

Ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, eski adı Twitter olan X platformunda birbirine girdi.

Fitili Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın paylaşımı ateşledi

Prof. Dr. Özgür Demirtaş kendi X hesabından yaptığı bir paylaşımda 19 Mayıs 2023'te AK Partili Nureddin Nebati'ye ait olduğu öne sürülen "Onlar, faizleri yükselterek Türkiye'nin kanını emenlere büyük olanaklar sağlamak için ellerinden gelen her türlü şeyi yaparken biz, 'Faizleri indireceğiz' dedik. Hiç kimseye boyun eğmedik çünkü ezan susmaz, bayrak inmez dedik." sözlerini alıntılayarak kendi hesabından paylaştı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Faizi Enflasyonun Altına İndirdiniz:

Enflasyonu Patlattınız.

Ev Fiyatlarını Uçurdunuz Barınma Sorunu Çıktı.

Araba Fiyatlarını Çıldırttınız, 2. El 1. Elden Pahalı oldu.

Süt Fiyatlarını uçurdunuz. Millet Kızmasın diye fiyat limiti koydunuz. Bu sefer insanlara hayvanlarını kestirttiniz.

Enflasyonu patlatınca, daha patlamasın diye elimizdeki en değerli şey olan rezervleri sattınız.

Rezerv Bitince, TL daha çok çökmesin diye, şu anda ne büyük bir BELA olduğunu anladığınız KKM'yi getirdiniz.

Faizleri indirdiğiniz için şimdi ÇOK daha fazla arttırmak zorunda kaldınız.

Yapmayın, Etmeyin diye yalvaran bu ülkeyi çok seven insanların üzerine Trolleri saldınız.

Ve hala konuşuyorsunuz, İNANILMAZ!

Ben de konuşmayacam artık diyorum ama bunları görünce tansiyonum fırlıyor :-( Yemin ederim Ülke gündemini beynimden tamamen silmek istiyorum. Yeter Artık..."

Eski Bakan Nureddin Nebati açtı ağzını yumdu gözünü

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın bir süre sonra sildiği bu paylaşıma ise yanıt mesajların ait olduğu iddia edilen eski Hazine ve Maliye Bakanı AK Partili Nureddin Nebati'den geldi.

Eski Bakan, kelimenin tam anlamıyla açtı ağzını yumdu gözünü ve Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a demediğini bırakmadı. Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın paylaşımına çok sert tepki gösteren ve "böyle alçakça yalan söyleyen hoca kılıklı insanları görmek midemi bulandırıyor" diyen Nureddin Nebati'nin paylaşımı şöyle oldu:

"Ahlaksız müfteri troller insanlar gördüm. Ama böyle alçakça yalan söyleyen hoca kılıklı insanları görmek midemi bulandırıyor. Ne zaman açıklama yapmışım? Yazıklar olsun. Siz ve yalan haberi yazan site yalan dolan ve iftiralarınızda boğulun"

Prof. Dr. Demirtaş'tan eski Bakan'a yanıt

AK Partili eski Bakanın bu sözlerini Prof. Dr. Özgür Demirtaş da yanıtsız bırakmadı ve AK Partili Nebati'ye şu yanıtı verdi:

"Sayın Nureddin bey,

Onu bana değil haberi yapan siteye söyleyeceksiniz. Ben mi haberi yapmışım? Ben bunları söylediğinizi yazan haberi okuduğum zaman yazdım yazdıklarımı. Ayrıca faizi tüm akademik nosyonların aksine ben mi indirdim? Eğer böyle bir şey söylemediğinizi söylüyorsanız ben de yazdıklarımı siliyorum. Siz de bu yalan haberleri sildirin lütfen. Son olarak Hoca kılıklı ne demek? Size yakışan bir üslup değil bu. Ben samimi olarak izlediğiniz ekonomi politikasının ülkeye ağır tahribat verdiğine inanıyorum. Bakın bugün eğer hem Faizler, hem Dolar, hem Enflasyon aynı anda arttı ise Naci Ağbal sonrası yapılan politikalar nedeni ile arttı. Keşke yapılmasaydı."

İşte sosyal medyada bir anda gündem olan o atışmanın ekran görüntüleri: