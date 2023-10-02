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Prof. Dr. Özgür Demirtaş istifa etti

Prof. Dr. Özgür Demirtaş istifa etti
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Ünlü akademisyen ve ekonomist finans uzmanı Sabancı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Akbank'taki bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.

Akbank’ın KAP’a yaptığı açıklamaya göre, Sabancı Holding bünyesindeki Akbank’ta genel müdür ile birlikte yönetim kurulunda değişiklikler oldu.

Buna göre Sabri Hakan Binbaşgil yönetim kurulu başkan yardımcısı, Eyüp Engin yönetim kurulu üyesi ve Cenk Kaan Gür genel müdür olarak atandı.

Açıklamada, yönetim kurulu üyesi olan Özgür Demirtaş’ın istifasının kabul edildiği belirtildi.

Demirtaş, 2018’den beri bankanın yönetim kurulu üyesiydi.

Etiketler prof. dr. özgür demirtaş özgür demirtaş istifa akbank
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