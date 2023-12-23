Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın bu matematik sorusu olay oldu

Ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım X'e damgasını vurdu. Prof. Dr. Demirtaş aslında çok basit bir matematik sorusu sormuştu ancak gelen yanıtlar "cehaletimizi" gözler önüne serdi....

Türkiye'de "ekonomi" denince akla gelen ilk isimlerden olan ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş kendi X hesabından sorduğu "100 liralık yatırımınız var: Önce %10 arttı. Sonra %10 düştü. Sonra %10 daha arttı. Sonra %10 daha düştü. Şu anda Kaç liranız var?" sorusuyla sosyal medyayı salladı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın sorusuna doğru yanıt verenlerin oranı ankete katılanların sayısına göre yüzde 70 oalrak gerçekleşti.

İşte Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın o sorusu ve çözümüyle doğru yanıtı:

"100 liralık yatırımınız var:

Önce %10 arttı.

Sonra %10 düştü.

Sonra %10 daha arttı.

Sonra %10 daha düştü.

Şu anda Kaç liranız var?"

a) 101.1 b) 100 c) 98.01 d) 99.1

Çözüm ve doğru yanıt

Çözümü:

100 sayısı yüzde 10 artırılırsa 110 olur,

110 sayısı yüzde 10 azaltılırsa 99 olur,

99 sayısı yüzde 10 artırılırsa 108,9 olur,

108,9 sayısı yüzde 10 azaltılırsa 98.01 olur.