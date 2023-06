Reddedilen vize başvurusunu böyle kabul ettirdi

Türkiye’den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine vize için başvuranlar bir süredir randevu almakta çok zorluk çektikleri ve ret oranlarının arttığı şikayetlerinde bulunuyordu.

Bir bilgisayar programcısı da aynı sorunu yaşadı. Yaşadığı serüveni Twitter hesabından paylaşan programcı, sesini duyurarak sorunun çözülmesini sağladı.

Selin Tunç isimli bilgisayar programcısı, Google’dan etkinlik daveti aldı. 20 Haziran’da Hollanda’da düzenlenen etkinliğe katılmak için programcı, 25 Nisan’da vize başvurusunda bulundu. 7 Haziran’daysa başvurusu reddedildi.

Tunç’un eşi, Avrupa Birliği (AB) vatandaşı. Ama konsolosluk, programcının eşiyle evli olduğuna ve çocuğun onların olduğuna ‘inanmamış.’ Programcı, gerekli tüm evrakları ilettiğini de dile getirdi.

Programcının ilettiği evraklar şöyle:

AB vatandaşı eşinin kimlik bilgisi

Google’dan davetiye mektubu

Turistik vize için gereken tüm evraklar

Tunç vize işlemlerini diplomatik misyonlara teknoloji hizmeti veren VFS Global şirketi aracılığıyla yaptığını belirtti. Yaklaşık bir hafta sonra Tunç, görüşmeleri sonucunda eşinin kimlik bilgisinin dijital ortama hiç aktarılmadığını öğrendi. Bunun üzerine programcı bu belgeyi konsolosluğa kendisi e-posta attı.

Yaklaşık bir hafta sonra da sorun çözüldü. Hollanda konsolosluğu, Tunç’a verdiği yanıtta ‘teknik sebeplerden’ dolayı belge yükleme işinde aksaklık çıktığını söyleyerek sorunun giderildiğini ve vizenin verildiğini belirtti.

Time is running out. Please help us before the day ends. @247BZ @DutchMFA https://t.co/wpwxwt89vO