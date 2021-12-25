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Reuters'ın en çok izlenen videosu Türkiye'den!

Reuters'ın 2021'de en çok izlenen videosu Türkiye'den İstanbul Büyükada'da rahatsızlanan sahibinin başından ayrılmayan köpek oldu.

Köpek, önce gelen ambulansa binmek istedi. Ancak ambulansa alınmayınca aracı hastaneye kadar koşarak takip etti. Sahibinin yanından bir an olsun ayrılmayan köpek, onu hastanede de yalnız bırakmadı.

Sevimli köpek, sahibinin müşahedeye alındığı odanın kapısında beklemeye başladı. Daha sonra hastane görevlileri köpeği bahçeye çıkardı.

Geçen Haziran ayında yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Söz konusu video ise dünyaca ünlü haber ajansı Reuters’ın 2021'de en çok izlenen videosu oldu. 

Etiketler köpek video
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