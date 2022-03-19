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Sabiha Gökçen'deki uçuşlara kar engeli! Seferler iptal edildi

Sabiha Gökçen'deki uçuşlara kar engeli! Seferler iptal edildi

Bir haftalık aradan sonra İstanbul'u yeniden etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki pek çok sefer iptal edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 19.03.2022 tarihinde tüm gün için yüzde 25 oranında, 20.03.2022 tarihinde saat 05.00 ile 14.59 arasında yüzde 10 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

 

 

Etiketler sabiha gökçen havalimanı uçuş sefer sefer iptalleri
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