Saddam'ın yaptırdığı evlerde oturanlara kötü haber

İzmit’te, 17 Ağustos depremi sonrası Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin tarafından depremzedelere hibe edilen Arızlı Konutları’nda yaşayan depremzedelere evleri boşaltmaları konusunda tebligat yapıldı. Depremzedeler basın açıklaması yaparak evlerden çıkmayacaklarını belirtti.

17 Ağustos Depremi sonrasında Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin tarafından depremzedelere hibe edilen Arızlı Konutları’nda kalan depremzedelerin evlerini boşaltmaları için 15 Haziran tarihinde tebligat gönderildi. Arızlı sakini depremzedeler durum hakkında bilgi almak için Kocaeli Valiliği’ne gitti. Evlerde yaşayan depremzedeler Kocaeli Valiliği’nin önünde açıklama yaptı.

Arızlı Konutları’nda 2001 yılından bu yana ikamet ettiklerini beliren Recep Uğur, "2004 yılından bu yana İl Özel İdaresi ve Kocaeli Valiliği ile anlaşmazlıklarımız oldu. Bu durumu yargıya taşıyarak sorunlarımızın birçoğunu çözdük. Uyuşmazlık durumlarında istenmeyen olaylar yaşadık. 2011- 2012 yıllarında ise bu çatışmalı dönem o günkü görevde bulunan Valimiz Ercan Topaca’nın dirayetli tutumu ve siyaseti ile sona erdi. Kendilerine müteşekkiriz. Verilen sözlerden bazıları şunlardı. Hiç kimse ve hiçbir kurumu barınağımıza dokunmayacağına, eğer istersek hazine arazilerinden uygun bir yere dörder, beşer katlı binaların yapılacağını ve o güne kadar barınmamız ile ilgili bir sorun yaşanmayacağının sözünü verdi. Yine o dönemde 25 dönüm olan Arızlı depremzede sitesi bir duvar örülerek bir dönüm 4 bloğunda biz depremzedeler yaşamaktayız. 24 dönüm 3 bloğu ise öğrenci yurduna dönüştürülmüştür. Bu da hukuki değildir" dedi.

'SADDAM'DAN PROTOKOL GETİRİRLERSE TERK EDERİZ'

15 Haziran tarihli tahliye tebligatını okuyunca şok olduklarını ifade eden Recep Uğur, "Çünkü daha önceki Valimiz Ercan Topaca devlet adına söz vermişti. Bizlerin Arızlı’dan çıkmaya gücümüz yok. Çıkamayız. Ayrıca Kredi ve Yurtlar Kurumu bu binaların mülk sahibi değildir. Çünkü tapu tescili yoktur. Bizlere ne Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun, ne de bir başka kurumun sözleşmesi yoktur. Ortada mülk sahibi ve kiracı ilişkisi yoktur. Dolayısıyla bu tebligat yasal değildir. Ne kendi ekonomik durumumuz ne de yasalar ilk önce bizlere devrini tanıdığı için konutlarımızdan çıkamayız. Arızlıdan iki şartla çıkarız. Irak halkından ve merhum Saddam Hüseyin’den bu hibe depremzedelere değil, bürokratlara lojman veya öğrenci yurdu olması içindir diye belirten bir protokol getirirlerse şartsız terk ederiz. İkinci şart ise bir dönem önceki Valimiz Ercan Topaca’nın bizlere devlet adına önemli sözler verdiğini belirtmiştik. Bugün kendileri Ankara Valisidir, ’Ben böyle sözler vermedim’ diyebilir ise şartsız olarak Arızlı’dan çıkarız. Hiçbir koşulda şartlar ne olursa olsun bu iki durum haricinde Arızlı’yı terk etmeyeceğiz" diye konuştu.