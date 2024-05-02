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Sağanak bastırdı; yine aynı cadde sular altında kaldı

Sağanak bastırdı; yine aynı cadde sular altında kaldı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak yağış yolları göle çevirdi; bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Deprem sonrası defalarca sular altında kalan Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı yeniden sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, gece saatlerinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sağanak etkisini gösterdi. Rüzgarla birlikte etkili olan kuvvetli yağışta, caddeler göle döndü. Depremden sonra zaman zaman yağmur suyunun biriktiği İskenderun sahilindeki Çay Mahallesi, Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı, yeniden su altında kaldı. Sürücüler de göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. 

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak yağış yolları göle çevirdi; bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Deprem sonrası defalarca sular altında kalan Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı yeniden sular altında kaldı.

DHA

Etiketler hatay iskenderun sağanak yağış su baskını
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