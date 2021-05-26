Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte uygulanan toplam aşı miktarı

Sağlık Bakanlığı Türkiye'de toplam aşı miktarının bulunduğu tabloyu güncelledi. Tabloya göre Türkiye'de toplam aşılanan kişi sayısı 28 milyon 387 bin 402'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de koronavirüs kapsamında yapılan aşıların yer aldığı tabloyu güncelledi. Tabloya göre, salgınla mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 387 bin 402'ye ulaştı.