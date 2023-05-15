Sandık başında 3 kişi hayatını kaybetti

Trabzon, Giresun ve Rize'de oy kullanırken kalp krizi geçiren 3 kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşlı bir kadın oy kullanırken geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Derecik mahallesinde 75 yaşındaki Aysel U., Derecik Çevreli Camii Lokali'ndeki 1093 nolu sandığa oy kullanmak üzere yakınları ile birlikte geldi.

Oy kullanma kabinine girerek oyunu kullanan U., ardından bir anda fenalaştı. U., çevredekiler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmak istenirken olay yerinde hayatını kaybetti.

Giresun’un Espiye ilçesinde ise 85 yaşındaki İbrahim Y., Cibril mahalle odası 1019 nolu sandığa oy kullanmak üzere yakınları ile birlikte geldi. Oy kullanma kabinine girerek oyunu kullanan Y., ardından bir anda fenalaştı. Görevlilerin haber vermesiyle olay yerine intikal eden sağlık görevlileri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Y., hayatını kaybetti.

SANDIK GÖREVLİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Rize'nin Pazar ilçesinde sandık görevlisi olan Şeref K., görev sırasında iken kalp krizi geçirdi. Kap krizi geçiren K.'un yanında bulunanlar 112 acil çağrı servisinde ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin K.'ye ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Kaçkar devlet hastanesi götürüldü. K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.