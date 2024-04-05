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Şanlıurfa’da otogarda silahlı kavga: 1 ölü, 10 yaralı

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Şanlıurfa'da otogarda meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, biri polis on kişi ise yaralandı.

Akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki Nazar firmasına ait bilet gişesine gelen bir grup ile çalışanlar arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.

Silah ve bıçak kullanıldığı kavganın ortasında kalan Halil Deveci (43) hayatını kaybederken 10 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin kavgaya müdahale eden polis olduğu öğrenildi. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Etiketler kavga silahlı kavga otogar
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