Sapığı döven adama hapis cezası !

Konya'da sosyal medya üzerinden evine davet ettiği F.E.'yi (12) taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan A.S. (45), 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. S.'yi gözaltına alınmadan önce dövdüğü ileri sürülen Murat Doğar (41) ise açılan kamu davasında 1,5 yıl hapse mahkum edildi.

Meram ilçesi Saadet Mahallesi'nde oturan, geçimini günlük işler yaparak sağlayan A.S., ilköğretim öğrencisi F.E.'ye sosyal medya hesapları üzerinden arkadaşlık isteği yolladı. Eşinden boşanan A.S., F.E.'nin bu istekleri reddetmesine rağmen, ısrarla istek yollamaya devam etti. S., bir süre sonra arkadaşlık isteğini kabul eden F.E.'yi "Evime gelip misafirim ol. Birlikte güzel vakit geçirelim" diyerek davet etti. F.E. de bu isteği geri çevirmeyip eve gitti. A.S., evde F.E.'ye cinsel saldırıda bulundu. Küçük çocuk, bunun üzerine evden kaçtı.

DÖVÜP POLİSE TESLİM ETTİLER



A.S., bu olaydan 1 yıl sonra F.E.'ye sosyal medya üzerinden yeniden mesaj attı. F.E., kendisine atılan, "Seni özledim. Seveyim seni. Evim çok sıcak. Kiracı da evde yok. Gel doyur beni. Seni öpüyorum. Birlikte güzel vakit geçirelim" mesajlarını yakınlarına gösterdi.



Evinde kaldığı yakını Muharrem S. de, F.E.'ye, S.'ı iş yerine çağırmasını istedi. A.S., 28 Haziran 2017 tarihinde F.E.'nin çalıştığı iş yerine geldi. Muharrem S., A.S.'a, ''Senin derdin ne, bu çocukla ne yapmaya çalışıyorsun'' deyince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muharrem S., S.'a tokat attı. O sırada gürültüyü duyan Muharrem S.'nin yan komşusu Murat Doğar, geldi, A.S.'ın F.E.'ye tacizde bulunduğunu öğrenince, şüpheliye sopayla vurdu. Çağırılan polise teslim edilen S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ



A.S. hakkında hazırlanan iddianame, Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi, hakkında dava açıldı. A.S., duruşmadaki savunmasında, "F.E.'nin anne ve babası olmadığından ona bir baba gibi yaklaştım. F.E.'ye tecavüz etmedim. Onunla herhangi bir cinsel birlikteliğim olmadı" dedi. Mahkeme heyeti, S.'a, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.



DÖVDÜĞÜ İÇİN CEZA ALDI



Mahkeme aşamasında A.S.'a gözaltına alınmadan önce dövdüğü ileri sürülen Muharrem S. ve komşusu lokanta işletmecisi Murat Doğar hakkında, 'Kasten yaralama, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçundan kamu davası açıldı. Tutuklu A.S. da dava sırasında her iki kişiden de şikayetçi oldu.



4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti, iş yerinin kapısı kilitli olmadığı için 'kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçunun işlenmediği kanaat getirdi. Muharrem S. 'kasten yaralama suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Muharrem S.'nin F.E.'nin yakını olduğu ve suçu tahrik altında işlediği için cezayı 3 ay 3 güne indirip, 'hükmün açıklamasının geri bırakılmasına' karar verdi. Heyet aynı suçtan yargılanan Murat Doğar'a da 1 yıl hapis cezasına mahkum etti. Sopa kullandığı ve A.S..'ın vücudunda kemik kırığı oluştuğu için bu ceza 1,5 yıla çıkartıldı. Doğar'ın, daha önce karıştığı başka bir kavgada silah kullandığı ve o olaydan dolayı infazı bulunduğundan cezası ertelenmedi.



'BENİM YERİMDE KİM OLSA AYNI TEPKİYİ GÖSTERİRDİ'



Yaptığının yanlış olduğunu kabul eden Murat Doğar, kimsesiz bir çocuğa taciz olayını duyunca sinirlerine hakim olamadığını belirtti. Daha önce karıştığı bir olaydan dolayı aldığı cezanın infazı bulunduğu için de aldığı 1,5 yıl hapis cezasını cezaevinde geçirmek zorunda kalacağını ifade eden Doğar, ''Keşke yapmasaydım. Ancak kimsesiz bir çocuğa yapılan cinsel saldırı sonucu kendime hakim olamadım. Hakkımda açılan kamu davası nedeniyle 1,5 yıl hapse çarptırıldım. Ben bir sapık dövdüm diye bu cezayı yatmak istemiyorum. İstinaf Mahkemesi'ne başvuru yapacağım. Para cezasına çevrilmesine razıyım. Dövdüğüm kişi, 12 yaşındaki bir çocuğa 'cinsel istismar' suçundan hüküm giymiş bir kişi. Yaptığım yanlış, fakat benim yerimde kim olsa aynı tepkiyi gösterirdi." diye konuştu.