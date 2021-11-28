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''Savcı Sayan işçileri dövdü'' iddiası

''Savcı Sayan işçileri dövdü'' iddiası

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve korumalarının şantiyede çalışan iki işçiyi darp ettiği iddia edildi.

İlave TV sunucusu Arif Kocabıyık, AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan tarafından darp edildiğini iddia eden bir işçinin görüntülerini paylaştı.

Kocabıyık'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, yüzüne darbe aldığı görülen işçi, Sayan ve korumalarının kendisine ve formenine şiddet uyguladığını söylüyor.

Görüntülerde konuşan işçi, "Ben şantiyede çalışan bir işçiyim. Belediye başkanı buraya geldi. Bir şeyler sordu, ben de insan gibi cevap verdim. Ondan sonra yanındaki korumaları bana saldırdı. Belediye başkanı da bizim formenimize saldırdı, birer tokat vurdu. Ben insan gibi davrandım. Kötü bir şey demedim" ifadelerini kullanıyor.

Öte yandan Ağrı Belediyesi yetkilileri konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Etiketler savcı sayan ak parti dayak darp
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