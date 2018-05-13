Şebnem Bozoklu neden boşandığını açıkladı

Şebnem Bozoklu, Emre İzer’le evliliğinin 7 yılın sonunda neden bittiğini anlattı: “Artık eskisi gibi hissetmediğimizi anladık ve bunu açıkça birbirimize söyledik.”

Şebnem Bozoklu, Lifetime TV’de yayınlanan “Senin Mucizen” programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, biten evliliğinden yeni ilişkisine kadar özel hayatına dair tüm sorulara samimi yanıtlar verdi. Bozoklu, Emre İzer’le evliliğinin neden bittiğini şu sözlerle açıkladı: “2009’da, ‘Canım Ailem’ döneminde tanışmıştık. Tanıştık, sevgili olduk, sonrasında evlendik. Çok da güzel bir evlilik yaşadım. Mutlu olduğum bir beraberlikti. Ama 7 yılın sonunda artık eskisi gibi hissetmediğimizi anladık, bunu açıkça birbirimize söyledik, boşandık. Çocuk meselesine gelince, ben çocuk yapmayı hiç düşünmedim. Çok da bebek odaklı bir kadın değilim.”

ORTAOKULDAKİ PLATONİK AŞKIMLA BERABERİM

Bir yıldır gazeteci Kanat Atkaya ile birlikte olan Şebnem Bozoklu, bu beraberliğe “mucize” gözüyle baktığını anlattı. Ortaokuldayken Atkaya’ya platonik aşk beslediğini söyleyen oyuncu “Kanat ortaokulda platonik aşkımdı. Bu platonik aşk yıllarca sürdü ve onca yıl kendisini hiç görmedim. Bundan 1 sene 1 ay önce tanıştık, o günden sonra hiç ayrılmadık. Kaç kişi büyüdüğünde ortaokuldaki platonik aşkı ile birlikte olur ki? Benim mucizem de bu işte”dedi.