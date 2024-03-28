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Seçim değil deprem! İstanbul'un en riskli 5 ilçesi açıklandı

Seçim değil deprem! İstanbul'un en riskli 5 ilçesi açıklandı
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Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, beklenen olası büyük Marmara depremi için İstanbul'un en riskli 5 ilçesini tek tek açıkladı.

Jeofizik Y.Müh. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Ercan deprem yılında ve deprem haftasında olabilecekleri tek tek sıraladı. Öte yandan İstanbul'un ilçeleriyle ilgili de uyarıda bulundu.

Ercan'ın paylaşımı şu şekilde;

Depremde, kırık(fay) yıkmaz, sarsıntı yıkar. Sarsım gevşek yerde büyür, yapıyı çalkalar. Yıkımların %65 nedeni Yer, %35'i Yapısal kusurlardır. Yoğun, çok katlı yapılaşmış, Esenyurt, Beylikdüzü, Bahçelievler, Zeytinburnu, Bakırköy korkutuyor. İstanbul'da kazanç, bilimi yok saydı.

Deprem yılı; meyveler bol, deprem haftası; kırmızı balıklar bol olur. Ayrıca kişilerde baş, kas ile eklem ağrıları artar.

Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, beklenen olası büyük Marmara depremi için İstanbul'un en riskli 5 ilçesini tek tek açıkladı.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

 

Etiketler Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan deprem Marmara depremi istanbul depremi
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