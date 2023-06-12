  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Seçim dönemi ''Meclis’te Hizbullah istemiyoruz'' paylaşımı yapan memur açığa alındı

Seçim dönemi ''Meclis’te Hizbullah istemiyoruz'' paylaşımı yapan memur açığa alındı

Seçim dönemi ''Meclis’te Hizbullah istemiyoruz'' paylaşımı yapan memur açığa alındı
Güncelleme:

Seçim dönemi sosyal medya hesabından “Meclis’te Hizbullah istemiyoruz” paylaşımı yaptığı iddiasıyla bir memur açığa alındı.

Çanakkale’nin Çan ve Bozcaada ilçesinde görevli iki memura, sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldı. Soruşturma sonucunda bir memur açığa alındı.

Duvar’dan Seçkin Sağlam’ın haberine göre, açığa alınan memurun paylaşımlarında, “Meclis’te Hizbullah istemiyoruz” dediği ve zamları eleştirdiği iddia edildi.

Eğitim-İş Sendikası, kararı yargıya taşıyacaklarını belirtti.

Uygulamanın hukuksuz olduğunu ifade eden Eğitim İş Sendikası yetkilileri, “Bu keyfi uygulamanın hukuki bir karşılığı yok. Üyemiz tamamen günlük yaşamla ilgili paylaşımlarda bulunmuş, görevi ile ilgili paylaşım yapmamıştır. Kaldı ki, delil karartma gibi bir durum söz konusu değildir. Soruşturma açığa almadan da yürütülebilirdi. Dolayısıyla açığa alma işlemi keyfi bir uygulamadır” dedi.

Eğitim-İş yetkilileri, “Meclis’te Hizbullah istemiyoruz” demenin suç olamayacağının da altını çizdi.

Etiketler sendika Meclis Hizbullah
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
4,6 büyüklüğünde depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den yeni uyarı
Fenerbahçe'de teknik direktör adayları belli oldu
AK Parti'ye en yakın kaynak asgari ücret zammını açıkladı
Ünlü çift düğüne çöp poşetiyle gelip, gelin ve damadı paraya boğdu
Parası olan köşeyi dönecek! TL mevduat faizi oranlarında yeni rekor
Boşandığı eşinin silikonlarını patlattı
Asgari ücrete zam maratonu başlıyor; masadaki rakamlar belli oldu...
İslam Memiş dolar için o 2 günü işaret ederek uyardı
Beklenen soru yanıt buldu: Yaz ne zaman gelecek ?
Survivor adasına yarı finalde veda eden isim belli oldu