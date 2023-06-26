Sedat Peker'den aylar sonra ilk fotoğraf geldi

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde "dijital tecrit" altında olduğu belirtilen Sedat Peker, eşinin Instagram profilinde aylar sonra ilk kez görüntülendi.

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in eşi Özge Peker, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Sedat Peker'in doğum gününü kutladı. Özge Peker, eşi ve çocuklarıyla birlikte yer aldığı fotoğrafa, "Çünkü seni sevmek bir kanundur tabiatımda. İyi ki doğdun sevgilim" yorumunu yazdı.