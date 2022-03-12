Sedat Peker'in son fotoğrafını eşi paylaştı

Sosyal medyada sessizliğini koruyan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in son fotoğrafını eşi Özge Peker paylaştı. Kızlarıyla poz veren Peker'in boynundaki Zülfikar kılıcı kolyesi dikkat çekti.

Geçen yıl yayınladığı videolarla çok konuşulan ve organize suç örgütü kurmakla suçlanan Sedat Peker, yaşamını sürdürdüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) talimatıyla 24 Kasım'dan bu yana herhangi bir tweet atmadı, 3 Temmuz'dan sonra da video paylaşmadı. Sedat Peker'in sessizliğinin nedeni merak konusu olurken eşi Özge Peker'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

ZÜLFİKAR KILICI DETAYI

Özge Peker'in paylaşımında Sedat Peker'in kızlarıyla birlikte poz verdiği görüldü. Ancak boynundaki Zülfikar kılıcı kolyesi detayı gözlerden kaçmadı. Sedat Peker, yayınladığı bir videoda Zülfikar kılıcı kolyesini dekor olarak kullanmıştı.

OĞLU FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

Son olarak haftalar önce eşi Özge Peker'in bir paylaşımında görünen Sedat Peker'in fotoğrafını oğlu Celal Han Peker paylaşmıştı. İkilinin beraber göründüğü fotoğrafa Celal Han Peker, "Baba Komutan Lider Reis" notunu düştü.