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Şehidimizin kanı yerde kalmadı: 5 hain öldürüldü

Şehidimizin kanı yerde kalmadı: 5 hain öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi. 

Etiketler milli savunma bakanlığı PKK terörist
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