Şehir Hastanesi inşaatı işçileri intihara kalkıştı

Konuyla ilgili bir açıklama yapan işçi Gürkan G. “İşçiler şuan 5. Kattalar intihar eylemi yapıyorlar. Biz taşeron firmadayız. Benim maaşımı alamama gibi bir şikâyetim yok fakat burada çalışan 30 işçi maaşını alamamış durumda," dedi.

Birgün gazetesinin haberine göre Gürkan G., "Kocaeli Şehir Hastanesi’ndeyiz. İşçilere taşeron firma 4 aydır maaşını ödemiyor. Şu anda da firma yetkilileri işçilerin çıkışını vermiş durumda ve şantiye içine girmeleri yasaklanmış bulunmakta. Bir arkadaşım parasını alamadığını cebinde parası olmadığı için sokakta yattığını söyledi bana. Bu insanlara neden hakları verilmiyor. İşçiler haklarını 4 aydır alamıyor. Bütün tepkilere rağmen maaşlarını alamayınca en son intihar eyleminde bulundular. 4 işçi inşaat halindeki binanın 5. katından hakları olan maaşlarını alamadıkları takdirde atlayacaklarını söylüyorlar. Aşağı da ise maaşlarını alamayan diğer işçiler oturma eylemi başlattılar. Toplamda 30 kişiler. Güvenlik çalışanları ikna etme çabasında bulunuyor ama işçiler ya maaşımızı alacağız ya da atlayacağız buradan diyorlar” diyerek durum hakkında bilgi verdi.

Kocaeli’de bin 250 yataklı şehir hastanesinin 2020 yılında hizmete girmesi planlanıyor.