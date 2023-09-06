Sel mağdurlarına 15 bin TL destek ödemesi yapılacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da sel felaketinden etkilenen ailelere 15 bin TL yardım yapılacağını açıkladı.

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan kuvvetli sağanak sele neden oldu. Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar sular altında kaldı. Birçok ev ve iş yerini su basarken, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile bazı metro istasyonlarında da su baskınları meydana geldi. Sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, dün akşamki yağışlardan 1754 ev ve işyerinin etkilendiği belirtildi.

SEL MAĞDURLARINA 15 BİN TL YARDIM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ''İstanbul'da, Valiliğimiz koordinasyonunda kaymakamlarımız tarafından sel ve su baskınlarından zarar gören yerlerin hasar tespit çalışmaları başladı. İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına; AFAD’dan 10.000 TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5.000 TL olmak üzere toplam 15.000 TL yardım ödemesi yapılacaktır.'' açıklamasını yaptı.