Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü

Edirne'de tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş’ın rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır’a götürüldü.

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve geçtiğimiz günlerde babası Tahir Demirtaş’ı kaybeden eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın annesinin rahatsızlandığı öğrenildi.

4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın, annesi Sadiye Demirtaş'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından memleketine götürüldüğü öğrenildi.

Anne Demirtaş’ın sağlık durumuyla ilgili detaya ulaşılmazken, özel bir hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

BABASININ RAHATSIZLIĞINDA DA DİYARBAKIR'A GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

Demirtaş, Kasım 2022’de de Diyarbakır’a götürülmüştü. Babası Tahir Demirtaş’ın 11 Kasım 2022’de kalp krizi geçirip, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırılmasının ardından Demirtaş, cezaevinden alınarak Diyarbakır’a götürülmüştü.

Demirtaş, yoğun bakım odasında babası ile görüştürüldükten sonra tekrar Edirne’ye götürülmüştü.

BABASININ CENAZESİNE KATILMAMIŞTI

Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş, 31 Aralık 2023 günü yaşamını yitirdi. Aynı gün düzenlenen cenaze törenine Demirtaş, katılmayacağını, yasını cezaevindeki hücresinde yaşamak istediğini ve bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacağını avukatlarına bildirmişti.