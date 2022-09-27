Selahattin Demirtaş'tan kalleş saldırıya kınama

Cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, Mersin'de PKK'lı teröristlerin polisevine düzenlediği hain saldırıyı kınadığını belirtti.

Mersin'in Mezitli ilçesinde Tece Polisevi'ne PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla düzenlendi. Saldırıda açılan ilk ateş sırasında yaralanan 2 polis memurundan Sedat Gezer, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Saldırının ardından Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan 'kınama' mesajı geldi. Demirtaş, Twitter hesabından avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mersin'deki silahlı saldırıyı kınıyorum.

Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır.

Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim."