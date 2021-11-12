SEO Ajanslarının SEO Fiyatları Neden Bu Kadar Farklı?

SEO ajansı ile çalışmayı düşündüğünüzde birbirinden farklı SEO fiyatlarını göreceksiniz. Bu noktada “Kim daha iyi SEO yapıyor? ya da “SEO hizmeti bu paraya değiyor mu?” gibi sorular sormanız da olağan.

Stratejik SEO olarak size SEO hizmeti fiyatlarının neye göre şekillendiğini açıklamak, bunu yaparken de fiyat performans tutarlılığı almanız için dikkat etmeniz gereken noktaların altını çizmek istiyoruz.

Neden SEO Ajansı ile Çalışmalıyım?

Bir markanız varsa muhtemelen pek çok kişi tarafından “SEO çalışması yapmalısın.” cümlesini duyuyorsunuzdur. Haliyle siz de “Neden bir ajanstan almalıyım?” sorusunu sorma gereği duyuyorsunuz. Biz de aklınızdaki bu soruya cevap verelim.

SEO çalışması site içi ve site dışı başta olmak üzere geniş kapsamlı bir hizmettir. Elbette tek başına SEO çalışması yapmak mümkündür. Fakat farklı alanlarda uzman kişilerden oluşan bir SEO ajansı ile yürütülen çalışmalardan daha çok verim alabilirsiniz. İyi bir SEO ajansı ile çalışarak kısa sürede daha verimli sonuçlar elde edebilirsiniz.

SEO hizmeti alabileceğiniz kişiler arasında freelance destek veren SEO uzmanları da bulunmaktadır. Fakat SEO çalışmasının ne demek olduğunu bilmiyorsanız yapılan işi takip etmeniz ve performansı ölçmeniz zor olacaktır. Olası aksiliklerde ise tek bir kişinin hem sorunları gidermesi hem de performans iyileştirmesi, SEO uzmanlarının yer aldığı bir ajansa göre de çok daha yavaş kalacaktır. Tüm bu nedenlerden ötürü SEO ajansı ile çalışmak her zaman daha avantajlıdır.

SEO Ajansları ne Yapar?

SEO fiyatları ve SEO hizmeti veren kişiler bu kadar farklılık gösterirken en iyi SEO ajansını seçmek de şart haline geliyor. Özellikle biraz işin içine girdiğinizde riskli bir hizmet olduğunun farkına varıyor ve en iyi SEO ajansı ile çalışma ihtiyacı ortaya çıkıyor. SEO hizmeti veren onlarca ajans bulunuyor. Sunduğu paketler ve fiyatlar her birinde farklı farklı listeleniyor. Bu noktada tabi ki öncelikle fiyat / performans kıstası devreye giriyor. Peki bu kıstası neye göre değerlendireceksiniz. SEO ajanslarından beklenti ne olmalı ve ajansların SEO fiyatları neye göre değerlendirmelisiniz. Gelin şimdi de bu konuyu biraz irdeleyelim:

Hizmet verdiği markalar için site içi SEO ve site dışı SEO çalışmalarının üzerinde optimizasyon hizmeti vermelidir.

İçerik pazarlamasını göz önünde bulundurarak buna göre stratejiler geliştirip kullanıcı deneyimini iyileştirebilmelidir.

SEO uyumlu makaleler adı altında marka itibarını zedeleyecek, kurumsallıktan uzaklaştıracak içerikler oluşturmamalı, içerikleri anahtar kelimeler ile doldurarak faydasız hale getirmemeli, içerikleri hedef kitle ve marka kültürüne uygun şekilde hazırlamalıdır.

Google yönergelerini takip etmeli ve bu sayede tamamen organik çalışmalar gerçekleştirmeli, markalaşmanız ya da markanızı güçlendirmeniz adına danışmanlık verebilecek kapasitede olmalıdır.

‘Ne kadar backlink, o kadar trafik’ gibi klişelerden uzak durmalı, sitenizin optimizasyonu için neyin gerçekten iyi, neyin kötü olduğunu bilmeli ve bu doğrultuda hareket etmelidir.,

Birlikte ne kadar sürede neler başarabileceğinizi öngörebilmeli ve bununla ilgili somut veriler sunabilmelidir.

Çalışmalarını şeffaf olarak yürütüp, yapılan çalışmalar ile ilgili ayrıntılı raporlar sunabilmelidir.

Sunduğu raporlar doğrultusunda site optimizasyonu için veriler ışığında ne gibi bir yol izlenmesi gerektiği konusunda marka yöneticilerini ikna edebilmelidir.

Seçeceğiniz ajansın referans markaları önemlidir. Bu markalarla ne kadar sürede neyi başardığını incelemek fiyat / performans değerlendirmeniz için iyi bir ışık tutacaktır.

Referanslar arasından birbirinden farklı sektörlerin bulunması o ajansın her sektörde iyi iş çıkarabileceğinin göstergesidir.

SEO Fiyatları Neye Göre Belirlenir?

SEO çalışması dijital pazarlama süreçlerinin yalnızca biridir. Diğer dijital pazarlama yöntemlerine göre genellemek gerekirse maliyet açısından daha ekonomik ve sürdürülebilirliği fazla bir çalışmadır. Ayrıca daha kalıcı bir çalışmadır. Dijital platformlar için reklam bütçesi ayırmadığınızda bile yapılan SEO çalışmaları sayesinde hizmetiniz/ ürünleriniz üst sıralarda kalmaya devam eder, site içi trafik oluşur ve satışlar devam eder. Bu yüzden SEO için yapılan yatırım son derece faydalı bir harcamadır.

SEO çalışmaları yapan ajansa, taleplere, sunulan hizmet kapsamına ve daha pek çok etkene bağlı olarak fiyatlar değişiklik göstermektedir.

Ajansın yetkinlikleri SEO fiyatları konusunda etkili olan en önemli faktörlerden biridir. Buna ek olarak web sitenizin mevcut durumu ve markanızın durumu gibi faktörler de SEO fiyatına etki etmektedir. Büyük ölçekli bir firmaya verilecek hizmetin boyutu ile küçük ölçekli bir firmaya verilecek hizmetin boyutu çok farklıdır.

Çalışmayı düşündüğünüz SEO ajansının sektördeki bilinirliği ve marka gücü sunduğu hizmet bedeline etki eden faktörlerdendir. Bu neden daha önce belirttiğimiz ajansın yetkinlikleri ile paralel bir nedendir.

Bunun yanı sıra sektörünüzdeki rekabet ve çalışılacak anahtar kelimeler de SEO çalışması fiyatına etki etmektedir. Üzerinde çalışılacak anahtar kelimelerin aylık aranma hacmi yani bu alandaki rekabet, SEO fiyatlarına etki etmektedir. Sonuç olarak köşe koltuk fiyatları ile renkli fermuar elciği kelimelerin aylık arama hacimleri oldukça farklıdır. Köşe koltuk fiyatları kelimesinde üst sıralara tırmanmak zorlu ve çaba gerektiren bir süreçtir. Hatta kelime rekabeti ve rakiplerin dijital pazarlama çalışmaları, marka bilinirliği durumlarında çoğu zaman yüksek rekabetli anahtar kelimelerde ilk sıra başarısı için tek başına SEO çalışması da yeterli olmamaktadır. Ancak renkli fermuar elciği gibi daha niche bir kelime de SEO çalışmasıyla çok daha hızlı ve daha uzun süre kalıcı sonuçlar elde edilebilir. Bu rekabet farklılıkları da başarı hedefiyle doğru orantılı olarak hizmet kapsamını ve SEO fiyatlarını belirlemektedir.

Anahtar kelime ve rekabet durumlarının yanı sıra:

Web sitesinin alt yapısı,

İçerik desteğinin sağlanıp, sağlanmaması,

Site yönetim desteğinin sağlanıp, sağlanmaması,

Teknik SEO ve UX optimizasyonları için web sitesinde yazılım ve tasarım odaklı destek sağlanıp, sağlanmaması,

Çalışılacak anahtar kelime sayısı, odaklanılacak arama niyetleri,

SEO çalışmasının ulusal, uluslararası ya da yerel ölçekte olması,

Marka bilinirliği için özel medya satın alma ve içerik pazarlaması desteğinin sağlanması,

Periyodik rakip, sektör ölçümleme, iş geliştirme desteğinin sağlanıp, sağlanmaması gibi durumda SEO ajanslarının fiyatlarını belirleyen diğer kriterler olarak öne çıkmaktadır.

Peki, ne kadar bu SEO?

SEO sektörünü genellediğimizde hizmet verenleri 3 gruba ayırabiliriz:

Bireysel Hizmet Verenler / Freelance SEO Uzmanları



En uygun fiyata SEO hizmeti alabileceğiniz gruptur. Doğru SEO uzmanlarını bulursanız ve gerçekten 2 taraflı kazan kazan ortamı sağlayabilirseniz kısa ve uzun vadede fayda sağlayabilirsiniz. Ancak yazıda belirttiğimiz üzere çalışması en riskli grupta budur. İş kapmak adına düşük fiyatla iş alan, bu yüzden de yeterince projeyle ilgilenemeyen ya da SEO çalışmasında sadece site dışı veya site içi alanda uzmanlaştığı için sürekli projenin bir kanayan yarası olacak alandır.

100 TL, 200 TL gibi rakamlara SEO çalışması diye sunulanları bir kısma bıraktığımızda (SEO böyle bir şey değil. 50 TL’ye backlink alıp, 200 TL’ye satınca ne SEO oluyor, ne de faydası!!!)



freelance SEO uzmanlarının aylık SEO fiyatları genel ortalamada 750 TL – 3.000 TL arasında değişkenlik göstermektedir.

Danışmanlık veren SEO ajansları

Genelde en yüksek ücretlendirmeye sahip gruptur. Bu ajanslar genelde büyük projelere destek sağlar ve hizmet kapsamında hataları düzeltmek değil, hataları analiz etmek, yönlendirip, strateji geliştirmek vardır.

Sadece danışmanlık üzerine kurulu bir ajansla çalışırken markanız dahilinde de SEO ekibi olması gerekmektedir.

Bu grupta yer alan ajansların genel ortalamada aylık SEO fiyatları 5.000 TL – 20.000 TL arasındadır.

Danışmanlık ve uygulamayı bir arada sunan SEO ajansları

Genele yaydığımızda SEO hizmetlerinden en çok fayda sağlayacağınız ve en rahat olacağınız gruptur.

Bu gruptaki ajansların çoğu içerik desteği, teknik SEO desteği, site yönetimi, UX, yerel SEO vb. Birçok konuda destek sağlamaktadır. ( Stratejik SEO ajansı olarak sunduğumuz SEO hizmeti bu grupta yer almaktadır. )

Bu grupta yer alan ajanslar arasında fiyat / performans değerlendirmesi yaparken yine sunduğu hizmetlere, çalışma yoğunluğuna, başarılarına göre önceliklendirmelisiniz.

Bu grupta yer alan SEO ajanslarının, SEO fiyatları ise aylık bazda genellikle 3.000 TL – 10.000 TL arasında değişkenlik göstermektedir.

SEO fiyatlarındaki bu aralıklar, yazı içeriğinde belirtilen kriterlere ve SEO hizmetinden beklentilere göre belirlenmektedir.

Tüm bu bilgiler ışığında hizmet alınacak SEO ajanslarına öncelikle markanızı ve hedeflerinizi iyice anlatmalı ve yapılacak analizler, hizmet içeriklerine göre bir kıyaslama gerçekleştirmelisiniz.