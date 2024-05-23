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Serinlemek için denize giren şahıs hayatını kaybetti

Serinlemek için denize giren şahıs hayatını kaybetti
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Hatay’da serinlemek amacıyla denize giren üç kişiden biri, akıntıya kapılarak boğuldu ve hayatını kaybetti.

Olay, Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren 3 şahıs akıntıya kapıldı.

Çevredeki yurttaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevlik İtfaiye Müfrezesi ekipleri olay yerine hızlı bir şekilde intikal ederek akıntıya kapılan şahısları kurtardı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Denizden çıkartılan şahıslardan F.A.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Diğer 2 yurttaşın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Şahsın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Etiketler serinlemek deniz boğulma
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