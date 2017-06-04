Servisçiler Avrasya Tüneli'ni de kullanacak

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, kentte yolculardan ve şoförlerden gelen yoğun talep üzerine, Anadolu ile Avrupa yakaları arasındaki servis taşımacılığı güzergahına Avrasya Tüneli'ni de ekleyeceklerini belirterek, "Böylece yolumuz yaklaşık 1 saat kısalacak." dedi.

Öztürk, yaptığı açıklamada, İstanbul'da öğrenci, personel, kamu çalışanı ve turistler dahil günlük yaklaşık 2,5 milyon kişiye taşıma hizmeti verildiğini, güzergahlarından birinin de Anadolu yakası ile Avrupa yakası arasındaki güzergah olduğunu söyledi.

İki yaka arasındaki servis taşımacılığında aylık ücretin yanı sıra geçiş için kullanılan yol, köprü veya tünel parasının da yolculardan alındığına dikkati çeken Öztürk, "Servis taşımacılığında vatandaşların işlerine, öğrencilerin ise derslerine yetiştirilmesi için İstanbul trafiğinde zamanla yarışıyoruz. Servisçilerimiz güzergaha göre Boğaziçi, 15 Temmuz ya da Yavuz Sultan Selim köprülerini kullanıyor." diye konuştu.

"Geçiş ücretlerinde indirim istiyoruz"

Geçen yılın sonunda hizmete giren Avrasya Tüneli'ni de güzergahlar arasına ekleme kararı aldıklarını dile getiren Öztürk, artık yolculardan bir kısmının iki yaka arasında bu hattan taşınacağını bildirdi.

Öztürk, kararın hem yolcular hem de şoförlerin yoğun talebi sonucu alındığına işaret ederek, tünelin kullanılmasıyla yolun yaklaşık 1 saat kısalacağına dikkati çekti.

Avrasya Tüneli'nin servis aracı sahiplerince daha sık kullanılarak tercih edilen bir noktaya ulaşması için geçiş ücretlerinde indirim yapılmasını isteyen Öztürk, "Avrasya Tüneli kullanıldığında hem köprülerdeki servis yoğunluğu azalacak hem de zamandan ve akaryakıt maliyetlerinden tasarruf sağlanacak. İndirim konusunda verilecek müjdeli haberi bekliyoruz. Servisçiler adına tüneli İstanbulluların hizmetine sunan devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.