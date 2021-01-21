Sevilay Yılman isyan etti: ''Bana neyin yapıldığını bir türlü öğrenemedim''

Sinovac aşısının Türkiye'deki gönüllülerinden olan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, deney sonuçlarının bir türlü açıklanmamasına tepki gösterdi.

Konuyla ilgili birçok yetkiliyi aradığını ancak sonuçları öğrenemediğini kaydeden Yılman, "Ülkede zaten 1 milyon kişi “onaylı” deyip aşıyı olmuşsa bizim denek olduğumuz çalışmanın sonucunu açıklamak için ne bekleniyor? Gerçekten çıldırdım." ifadelerini kullandı.

Yılman'ın bugünkü yazısı şöyle:

"Bayağı uğraştım böyle bir yazı kaleme almamak için. Tırmaladım adeta. Ama Sinovac aşısının Türkiye'deki FAZ 3 çalışmalarına katılan bir gönüllü olarak bana neyin yapılıp yapılmadığını bir türlü öğrenemeyip kafayı sıyırdığım için de yazmak zorunda kaldım. Şaka gibi bir durum gerçekten. Gönüllüsü olup deneyine katıldığım aşı onay aldı ve kullanılmaya bile başladı ülkede. Ama ben hala bir denek olarak o çalışmada bana aşı mı yapıldı yoksa plasebo mu bilmiyorum!

Çalışmayı yapan şirket yaklaşık 10 gün önce hepimize; “Covid-19 aşı çalışması kapsamında Sağlık Bakanlığı yönlendirmesi ile sağlık çalışanları öncelikli olarak körlük kırılacak ve çalışmaya dahil edilme zamanınıza göre hangi kola dahil edildiğiniz bilgisi size mesaj ile bildirilecektir. Plasebo kolundaysanız çalışma kapsamında aşılanacaksınız” şeklinde bir SMS yolladı ama…

Yollayış o yollayış. Sonrasında bir arpa boyu yol alınamadı. O yolu alabilmek için kendim şartları zorluyorum. Hemen her gün gönüllü olmam sırasında aracı olan Sağlık Bakanlığı yetkililerini arıyorum. Ama öğrenemiyorum. Çünkü aradığım yetkililer de hiçbir şey bilmiyor.

Dedikleri aynen şu; “Yakında açıklanacak merak etmeyin!” Hadi ben merak etmeyeyim nihayetinde benim zaten şu an aşı yaptırma gibi bir lüksüm yok. Bu gidişle sıranın bana gelmesi yaz aylarını belki bulur da. Ee peki o çalışma sırasında gönüllü olan sağlık çalışanları? Onların durumu ne olacak? Ben tanıyorum bir sürü hekim, hemşire, hastane çalışanı gönüllü olan.

Eğer deneyde plasebo denk geldi ise o insanlar ne yapacak? Sıralarını kaçırmış olmuyorlar mı? Yani ayrıca ne demek; “Merak etmeyin!” Nasıl merak etmeyiz yahu. Bilime, insanlığa katkı sunmak, örnek olmak için risk alıp gönüllü olmuşuz. Sonucun ne olduğunu merak etmek ve bilmek hakkımız değil mi?

13 bin insan denilmişti hedef. Çalışmanın Türkiye Koordinatörü Profesör Serhat Ünal ile 2 hafta önce yaptığım söyleşide FAZ 3 çalışması kapsamında 10 bin kişinin aşılandığını söylemişti. Ki daha o zaman aşı onay almamıştı.

Yazıyı yazdığım şu dakikalarda baktım aşılamada sayı 1 milyonu geçmiş. Ülkede zaten 1 milyon kişi “onaylı” deyip aşıyı olmuşsa bizim denek olduğumuz çalışmanın sonucunu açıklamak için ne bekleniyor? Gerçekten çıldırdım.

Hele bir de eşin, dostun, arkadaşın arayıp, yolda çevirip; “Ne oldu? Aşı mı yapılmış sana yoksa plasebo mu?" diye sorması… Kriz geçirtiyor. Rica ediyorum… Özellikle de Bakan Fahrettin Koca’dan. Lütfen kırın şu kodları ve açıklayın sonuçları. Biz de artık bilelim bize ne denk gelmiş ve ne olacak bundan sonra değil mi? Sadece biz de değil… Şu an kullanmakta olduğumuz Sinovac’ın etkisini, koruma oranlarını tüm Türkiye de öğrensin…"

