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Şeyma Subaşı'nın eski kocasından boşanmanın ardından olay hareket

Şeyma Subaşı'nın eski kocasından boşanmanın ardından olay hareket
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Şeyma Subaşı, Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile tek celsede boşanırken Meedo boşanma sonrası eski karısıyla olan paylaşımları sildi.

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yaklaşık 5 ay önce evlenen Şeyma Subaşı bugün Beykoz Adliyesindeki duruşmada boşandı.

Evlilikte psikolojik şiddet iddialarının ardından çift boşanmak için mahkemeye başvuran ikilinin davası 5 dakika sürdü.

Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı'nın boşanma sonrası açıklama yapmaması dikkat çekerken ikili fotoğraflarını da hemen kaldırdı.

Şeyma Subaşı daha haber yayılır yayılmaz fotoğrafları silerken Meedo da düğüne dair paylaşımları hemen sildi.

Etiketler boşanma Şeyma Subaşı koca
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