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Şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık yöntemi

Kayseri'de taksicileri dolandıran şahsın bulduğu yöntem şaşkına çevirdi. ''Hastamı çıkaracağım'' dediği taksicilerden para alıp kayıplara karışan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’de ticari taksi ile hastanelere giden A.Y., bir yakınını hastaneden çıkarmak bahanesiyle taksicilere beklemesini söyledi. Ardından geri dönüp hastanenin kredi kartı sisteminin arızalı olduğunu söyleyen şahıs, hastasını çıkarmak için taksi şoförlerinden 300 ile bin TL arasında ödünç aldığı parayla birlikte hastanenin arka kapısından kaçarak birçok taksi şoförünü dolandırdı. Taksici esnafını dolandıran A.Y., Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelinin şaşkına çevirdiği dolandırıcılık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA

Etiketler kayseri taksici dolandırıcı
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