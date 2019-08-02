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  3. 02 Ağustos 2019 16:27

Şiddetli rüzgar minibüsü devirdi !

Kars'ta diyaliz hastalarını taşıyan minibüs şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Minibüsün devrilmesiyle yaralandığı belirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şiddetli rüzgar minibüsü devirdi !
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Kars'ta, diyaliz hastalarının taşındığı minibüs, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilirken, 6 kişi yaralandı. 

Mahir Şaran, yönetimindeki .. .. .. plakalı servis minibüsüyle Harakani Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gören hastaları çevre köylerindeki evlerine bırakmak için yola çıktı. Minibüs, Kars- Iğdır yolu Vericiler mevkisinde, şiddetli rüzgar nedeniyle Şaran'ın kontrolünden çıkıp, devrildi. Araçtaki diyaliz hastalarının yardımına yoldan geçenler, koşarken, ihbar üzerine sağlık ekipleri geldi. Yaralandığı belirlenen 6 kişi, ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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