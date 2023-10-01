Sigaraya yeni zam! Alkole de yolda...
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 5 TL zam geldiğini açıkladı. Yakın zamanda alkol fiyatlarına da zam geleceği belirtiliyor.
Seçimlerin ardından sigara ve alkole gelen zamların ardı arkası kesilmiyor.
6 Eylül itibariyle BAT sigara fiyatları listesi ve T&T sigara fiyat listesi, 7 Eylül tarihinden itibaren ise İmperial Tobacco sigara fiyat listesi zam yapılmıştı.
Philip Morris ve JTI grubu sigaralara da 5 liralık zam gerçekleşmişti.
ALKOLE ZAM KAPIDA
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, bir grup sigara çeşidine daha 5 lira zam geçişi olduğunu açıklarken alkole de zam geleceğini ifade etti.
Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir grup sigara çeşidine 5 lira zam geçişi oldu. Diğer gruplara da zam yolda. Alkol içkiler zammı da eli kulağında" ifadelerini kullandı.
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