Sigaraya yeni zam! Alkole de yolda...

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 5 TL zam geldiğini açıkladı. Yakın zamanda alkol fiyatlarına da zam geleceği belirtiliyor.

Seçimlerin ardından sigara ve alkole gelen zamların ardı arkası kesilmiyor.

6 Eylül itibariyle BAT sigara fiyatları listesi ve T&T sigara fiyat listesi, 7 Eylül tarihinden itibaren ise İmperial Tobacco sigara fiyat listesi zam yapılmıştı.

Philip Morris ve JTI grubu sigaralara da 5 liralık zam gerçekleşmişti.

ALKOLE ZAM KAPIDA

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, bir grup sigara çeşidine daha 5 lira zam geçişi olduğunu açıklarken alkole de zam geleceğini ifade etti.

Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir grup sigara çeşidine 5 lira zam geçişi oldu. Diğer gruplara da zam yolda. Alkol içkiler zammı da eli kulağında" ifadelerini kullandı.