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  3. 17 Nisan 2018 23:26

Siirt'te PKK'ya ağır darbe: 7 terörist öldürüldü !

Siirt'te PKK'ya yapılan operasyonda 7 terörist öldürüldü.

Siirt'te PKK'ya ağır darbe: 7 terörist öldürüldü !
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Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Pervari ilçesinin Yazlıca (Herekol) Dağı'nda terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Siirt-Şırnak sınır hattındaki Yazlıca (Herekol) Dağı Ayva Tepe bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye insansız hava aracı (İHA) yönlendirildiği belirtildi.

İHA tarafından bölgede 7 teröristin tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Terör örgütü mensuplarına yönelik F-16 savaş uçakları ve ATAK taarruz helikopterleriyle başlatılan operasyon neticesinde terörist grubun tamamı imha edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bölgede Jandarma Özel Harekat timlerinin katılımıyla genişletilen hava destekli operasyon sürdürülüyor.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

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